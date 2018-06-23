Gökhan Özoğuz’un marşlı paylaşımları dikkat çekiyor… Yeni bir tane geldi!

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Athena grubuyla birlikte tanıdığımız şarkıcı Gökhan Özoğuz, son yıllarda Acun Ilıcalı’nın kanalında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturuyordu. Yeni sezonla ilgili henüz bir görüşme yapmadığını açıklayan Özoğuz, bundan birkaç gün önce yaptığı ‘Bir kar yağar ince ince marşı’ paylaşımıyla gündeme geldi. Her ne kadar kendisi tarafından doğrulanmasa da Özoğuz’un bu paylaşımı pazar günü gerçekleşecek seçimde oyunu kime vereceği belli oldu şeklinde yorumlandı.

KISA ARALIKLARLA GELEN PAYLAŞIMLAR…

Gökhan Özoğuz’un yaptığı bu ilk marş paylaşımının ardından bu defa da “Gündoğdu hep uyandık sokaklara dayandık marşı” şeklinde bir paylaşım geldi. Kendisinin yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafıyla yaptğı paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni alan Gökhan marşlar üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.