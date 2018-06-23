Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gökhan Özoğuz’un marşlı paylaşımları dikkat çekiyor… Yeni bir tane geldi!
Gökhan Özoğuz’un marşlı paylaşımları dikkat çekiyor… Yeni bir tane geldi!
Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla özellikle sandıkta vereceği oyun rengini belli eden şarkıcı Gökhan Özoğuz takipçilerinden farklı tepkiler aldı.
Magazin 23 Haziran 2018 - 11:32

Athena grubuyla birlikte tanıdığımız şarkıcı Gökhan Özoğuz, son yıllarda Acun Ilıcalı’nın kanalında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturuyordu. Yeni sezonla ilgili henüz bir görüşme yapmadığını açıklayan Özoğuz, bundan birkaç gün önce yaptığı ‘Bir kar yağar ince ince marşı’ paylaşımıyla gündeme geldi. Her ne kadar kendisi tarafından doğrulanmasa da Özoğuz’un bu paylaşımı pazar günü gerçekleşecek seçimde oyunu kime vereceği belli oldu şeklinde yorumlandı.

KISA ARALIKLARLA GELEN PAYLAŞIMLAR…

Gökhan Özoğuz’un yaptığı bu ilk marş paylaşımının ardından bu defa da “Gündoğdu hep uyandık sokaklara dayandık marşı” şeklinde bir paylaşım geldi. Kendisinin yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafıyla yaptğı paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni alan Gökhan marşlar üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

gokhan-ozoguz-sli

İLGİLİ HABERAthena Gökhan'dan 'İnce' paylaşım

Etiketler