Gökhan Soylu kimdir? Gökhan Soylu nereli ve kaç yaşında?

Gökhan Soylu, 1974 doğumludur. Sakarya Fırat dizisinde canlandırdığı Hakan Teğmen karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Gökhan Soylu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Gökhan Soylu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler dizisinde Selim karakterini canlandıran Gökhan Soylu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Gökhan Soylu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

GÖKHAN SOYLU KİMDİR?

Gökhan Soylu, 1 Haziran 1974 tarihinde Denizli’de dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümün’den mezun olmuştur. 3 yıl Konak Belediye Tiyatrosu’nda amatör tiyatro yapmış, ardından 1 yıl İzmir Devlet Tiyatrosu’nun sergilediği Sophokles’in “Antigone” adlı oyununda görev almıştır.

Van Devlet Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Tiyatro Anadolu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak birçok oyunda çalışan Gökhan Soylu; Köprü, Vali, Leyla İle Mecnun, Böyle Bitmesin, İşler Güçler, Sakarya Fırat, Karamel, Acil Servis, Acil Aşk Aranıyor, Kızılelma, Kızım, Mahalle, Siyah Beyaz Aşk ve Tiramisu gibi yapımlarda rol almıştır. Özellikle Sakarya Fırat dizisinde canlandırdığı Hakan Teğmen karakteri ile büyük bir çıkış yakalamıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler dizisinde Selim karakterine hayat veren Gökhan Soylu, 1.75 metre boyunda, 74 kilo ve Terazi burcudur.

Gökhan Soylu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Hizmetçiler (Selim) (TV Dizisi)

2020 – Tiramisu (Yaşar) (Sinema Filmi)

2018 – Kızım (İhsan) (TV Dizisi)

2017 – Siyah Beyaz Aşk (Necdet) (TV Dizisi)

2017 – Mahalle (Sinema Filmi)

2015-2016 – Acil Aşk Aranıyor (Murat)

2015 – Acil Servis (Murat) (TV Dizisi)

2014 – Kızıl Elma (Teğmen Hakan) (TV Dizisi)

2014 – Hatasız Kul Olmaz (İhsan) (TV Dizisi)

2014 – Galip Derviş (Fatih) (TV Dizisi)

2010 – Kılıç Günü (TV Dizisi)

2009-2012 – Sakarya Fırat (Teğmen Hakan) (TV Dizisi)

2008 – Karamel (Tuna) (TV Dizisi)

2009 – Vali (Veysel) (Sinema Filmi)

2006-2007 – Köprü (Veysel) (TV Dizisi)