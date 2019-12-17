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Gökhan Tepe bebeğiyle ilk kez!
Gökhan Tepe bebeğiyle ilk kez!
Geçtiğimiz hafta babalık duygusunu tadan şarkıcı Gökhan Tepe, Instagram hesabı üzerinden bebeğiyle çekilmiş ilk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Magazin 17 Aralık 2019 - 08:03

Yaklaşık üç yıl önce müzisyen Aylin Özer ile nikah masasına oturan Gökhan Tepe geçtiğimiz hafta baba olmanın mutluluğunu tattı. Fulya’da özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrasında bebeğini kucağına alan Gökhan Tepe, Denizhan adını verdiği çocuğu ile yaşadığı mutluluğu hesabından yaptığı bir paylaşımla gösterdi. Instagram hesabından bir teşekkür metni yayınlayan Tepe, böylelikle bebeğinin ilk fotoğrafını da göstermiş oldu.

MUTLULUĞUNU SATIRLARA DÖKTÜ

Gökhan Tepe, hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Hoşgeldin canımız oğlumuz Denizhan. Seni bize emanet edene şükürler olsun. Allah tüm evlatlarımızı korusun. Sağlıkla mutlulukla güzel yıllarımız olsun…”

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