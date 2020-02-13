Gökhan Töre aşkını ilan etti

Bir süre önce eşi Esra Bilgiç'ten boşanan Beşiktaşlı eski futbolcu Gökhan Töre, yeni sevgilisi Buket Büyükdere ile çektiği selfiesini paylaştı ve aşkını ilan etti.

Töre, yeni sevgilisi Buket Büyükdere ile fotoğraf paylaştı. 2017 yılında evlendiği Esra Bilgiç’ten 2019’da boşanan Beşiktaşlı eski futbolcu Gökhan Töre, sosyal medya hesabında yeni sevgilisi Buket Büyükdere ile fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Futbolcu Gökhan Töre’nin yeni sevgilisi Buket Büyükdere, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun oldu. Mimarlık bölümünden 2017 yılında mezun olan Büyükdere, bir firmada mimarlık yapıyor.

Özel hayatını gizlemeye özen gösteren, Gökhan Töre’nin bu paylaşımı takipçilerini hem şaşırttı hem de çok mutlu etti.