Gökhan Türkmen ‘Rap müzik başka bir müziği ezemez’ dedi

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, dün akşam bir alışveriş merkezinde konser verdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Türkmen, konser öncesi basının sorularını yanıtladı. Konser öncesi gazetecilerle kuliste biraraya gelen Gökhan Türkmen'e son günlerin favori konusu Rap ve Pop Müzik tartışması soruldu. Gökhan Türkmen: “Bence hiç bir zaman bir müzik tarzı başka bir müzik tarzını öldürmez… Şu zamanın popüler olan müziği rap müziktir, evet! Ancak bu popülerliğin, diğer bir müzik tarzını ezdiği ya da yoksunlaştırdığı düşünülemez! Bu bir dönemdir, güzel bir dönemdir…” dedi



İNSANLAR RAHATLAMAK İSTİYOR!

Türkmen Rap müzik konusunda açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Ülkemizin içinde bulunduğu bu dönemde toplumsal farkındalığın arttığı bir süreçteyiz. Bu süreçte de rap müzik, farkındalığın ortaya konulduğu faydalı bir araç olarak yerini alıyor! İnsanlar rahatlamak istiyor, şu zamana kadar içinde tuttukları serzenişleri, sitemleri söylemek istiyor. Bunun gibi sıkıntılar, patlamalar ve ihtiyaçlar yıllar boyunca müziğe her zaman yön verdi. Şu dönemde insanlar ilişkilerle veya iki kişinin arasındaki aşk mevzuları ile ilgili konulara çok takılmıyor. Farkındalıklar başkalaşıyor, sosyal, ekonomik ve toplumsal konulara daha fazla kulak asıyorlar… Bu arada bu bahsettiğim rap müziği hakkıyla yaparak; bir mesajı, amacı, anlatmaya çalıştığı şeyi popüler kültür kaygısı olmadan üreten sanatçı dostlarımla alakalıdır.”

