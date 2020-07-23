Gökhan Türkmen’den Murat Övüç’e sert sözler

Murat Övüç'un kendini bilmez bir şekilde kadınlar hakkında konuşması ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'i de sinirlendirdi. Türkmen "Seni bir yere getirenler maalesef seninle geçen bir sürü insan var!" dedi...

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen, evli bir erkekle yıllardır birlikte olan Murat Övüç’ün kadınlar hakkında ettiği, kendini bilmez laflar, dün gündeme damgasını vurdu. Ünlü, ünsüz herkesin adeta linç ettiği, sosyal medyada ise #pisliksinmuratovuc hashtag’inin açıldığı Övüç’e, bir tepki de Gökhan Türkmen’den geldi. Türkmen “Kimdin sen ben anlamadım ki? Kimsin de dediğin şeyler bu kadar tepki çekiyor!!! Maalesef seninle dalga geçen bir sürü insan var… Vay halimize” dedi…