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Göksel başlığı kendisi attı
Göksel başlığı kendisi attı
Şarkıcı Göksel kendisinden yaşça küçük sevgilisi hakkındaki soruları yanıtlamazken, kendisini görüntüleyen muhabirleri 'çok mutlu yazın' şeklinde bir telkinde bulundu.
Emre ÇEVİK
Magazin 8 Kasım 2019 - 08:13

Melankolik halleri ve etkileyici şarkılarıyla geçtiğimiz yıllara damga vuran Göksel önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Gazetecilerle karşılaşan şarkıcıya kendisinden yaşça küçük sevgilisi sorulsa da, “Bununla alakalı konuşmayacağım, yürüyüş yapmak istiyorum” diye muhabirleri tersledi.

“ÇOK MUTLU YAZIN”

Sevgilisinin müzisyen olduğunu söyleyen şarkıcıya muhabirler, “Haberi nasıl yapacağız hiçbir şey söylemediniz” şeklindeki söylemlerine, “Göksel yürüyüş yaptı, çok mutlu yazın” şeklinde cevapladı.

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