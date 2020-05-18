Göksel: Ben yemek yapmayacağım, öğrenmeme gerek yok ki

Şarkıcı Göksel, ev karantinası günlerinde mutfakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına yazdığı satırlarla annesine bir kez daha teşekkürlerini sundu.

Corona virüsünden korunmak için girdiğimiz evlerimizde neredeyse iki aydır sürdürdüğümüz mesafeli yaşantı zaman zaman hiç bilmediğimiz özelliklerimizi keşfetmemizi sağlarken kimi zaman da büyüklerimizin ne kadar doğru şeyler söylediğini bir kez daha hatırlamamıza imkan sağlıyor.

Bu konuda paylaşım yapan isimlerden biri de şarkıcı Göksel oldu. Instagram hesabından mutfakta çekilmiş bir karesini paylaşan şarkıcı altına da şunları yazdı:

“Annem, bana ev işlerini öğretirken baya direnirdim ‘ Ben yemek yapmayacağım, öğrenmeme gerek yok ki ‘ diye tutturmuştum. O da ısrar ederdi ‘ Bir gün ihtiyacın olabilir ‘ diye. O gün geldi çattı, anneciğim yine haklı çıktı. Bu arada ben özenle yemek yapmanın ne kadar zevkli olduğunu keşfettim. Hele bir de sevdiklerin mutlu oluyorsa.”