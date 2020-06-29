Göksel: Bir anda fena sallandık

Karantina dönemini şehir karmaşasından uzakta geçiren Göksel, bu süre zarfında takipçileriyle sürekli olarak etkileşim halinde kaldı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan başarılı isim normalleşme sürecini yaşadığımız şu günlerde de yine paylaşımlarına devam ediyor.

Ancak Göksel’in hesabından yaptığı son paylaşım depreme denk gelince satırlarına bu durum şöyle yansıdı:

“Güzel bir gün batımında, tam da bu fotoğrafı paylaşıyorken bir anda fena sallandık. Şükürler olsun herkes iyi. Geçmiş olsun Muğla.”