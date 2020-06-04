Göksel: Bu anın sonrasında…

Tamamen doğal bir yaşam şekli içinde bulunan ve bu halinden son derece memnun görünen Göksel, yeni hayatına dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Sağlıklı ve organik bir şekilde beslenen Göksel aynı zamanda çevresindeki insanların ne kadar iyi davrandıklarına dair paylaşımlarda da bulunuyor. Göksel son olarak Instagram hesabından paylaştığı bir kare sonrası yaşadıklarını anlattı ve ne kadar güzel bir an yaşadığını takipçileriyle paylaştı.

İşte Göksel’in o paylaşımı:

“Bu anın sonrasında arkamdaki o harika nohut tarlasına girdim. Nur yüzlü bir hanımefendi bana tarlasından nohut, ağacının dallarından kopardığı tazecik erikleri ikram etti. Çok güzeldi…“ Köylü milletin efendisidir “ burada aklımda hep bu cümle. Doğanın bilgisi ve erdemiyle yaşıyan herkese şükran duyuyorum. “