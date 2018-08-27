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Göksel, ‘makyajsız’ olayını bir üst basamağa taşıdı
Göksel, ‘makyajsız’ olayını bir üst basamağa taşıdı
Şarkıcı Göksel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla makyajsız kareler akımını bir üst basamağa taşıdı.
Magazin 27 Ağustos 2018 - 10:43

Sosyal medyayı bir süredir esir alan ve ünlü isimlerin makyajsız karelerini paylaşma esasına dayanan akım adeta çığ gibi büyüdü. Muhabirlere makyajsız görüntü vermemek adına adeta köşe bucak kaçan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından sıfır makyaj karelerini paylaşmaya başladı.

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Ancak şarkıcı Göksel, hesabından yaptığı son paylaşımla bu akımı bir üste taşımayı bildi. Banyo sonrası üzerinde bornozuyla selfie çeken Göksel, bu kareye “Elimde olsa yırtardım gölgeni resmine vurmuş bir pazar günü… Ne güzel söylemiş şair #selimileri” notunu düştü.

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