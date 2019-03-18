Göksel Phi Phi tatilinden paylaştı

Şarkıcı Göksel kısa bir süre önce bitirdiği Phi Phi tatilinden en keyifli kareleri yine keyifli bir metinle paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle yaptığı keyifli paylaşımlarla da beğeni kazanan şarkıcı Göksel kısa bir süre öncesine kadar sürdürdüğü tatili sonlandırdı.

Sosyal medya hesabından tatilinin bir özetini paylaşan Göksel Phi Phi tatiline ilişkin keyifli detayları paylaşmasının yanında sıfır makyajlı olduğu ve yatağa uzanmış bir halde göründüğü karesiyle de takipçilerinin beğenisini kazandı. İşte Göksel’in tatil hatıraları: “Her an doğuran; her şeyi bilen, iyileştiren doğa… Büyük acılar yaşamış bu minik adanın güler yüzlü, nazik insanlarına ve doğasına şükranla, Koh Phi Phi'den ayrıldım bugün… Coconut ağaçları, maymunlar ve kısa kuyruklu minnoş kedileriyle adı gibi sevimli bir yer Phi Phi. İçime dolan ferahlığı size de yolladım bolca. Bir kaç güne İstanbul'dayım. Evim, kedim, sevdiklerim beni bekler.”



