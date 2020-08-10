Göksel’den esprili kilo göndermesi…

Karantina dönemini milyonlarca isim gibi evinde geçiren ve bu süre zarfında mutfakla biraz daha fazla haşır neşir olan isimlerden Göksel, Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımla dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı üzerinden karantina sonrasında çıktığı tatili ve müzik çalışmaları üzerine paylaşımlarda bulunan Göksel bu defa bikinili bir karesi ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Göksel kısa sürede çok sayıda beğeni alan bu karesine: “Bu yaz herkes biraz tombuling” notunu düştü.