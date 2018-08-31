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Göksel’den özgürlük vurgusu
Göksel’den özgürlük vurgusu
Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde Göksel sahne aldı.
Magazin 31 Ağustos 2018 - 10:01

Konserde, iki farklı kostümle performansını sergileyen Göksel'e Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. ‘Merhaba Antalya’ diyerek, Antalyalıları selamlayan Göksel, “Hepimiz için kıymetli, çok özel günde bir arada olduğumuz için Antalya'da olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bayramımız kutlu olsun” dedi.

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Bir şarkıyı seslendirdikten sonra konseri izleyenlere seslenen Göksel, “Bakmayın şarkı yalnızlıktan bahsediyor. Ama aslında özgürlükten bahsediyor. Bu hayatta özgürlüğümüzden daha kıymetli başka bir şey yok. Yani ben en azından öyle düşünüyorum” ifadelerini kaydetti. Hareketli şarkılarıyla hayranlarını eğlenceli anlar yaşatan Göksel, duygusal şarkıları ile de hüzünlendirdi. İHA

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