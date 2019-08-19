Göksel’in ufak façası!

90’lı yıllara şarkılarıyla renk katan isimlerden Göksel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcılar arasında yer alıyor. Takipçileriyle birlikte etkili bir iletişim kurmak adına instagram hesabından bolca paylaşım yapan şarkıcı Göksel, son yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu. Sol ayağında bir burkulma ya da alçıya alma durumlarında takılı bir atel olduğu görülen Göksel bu fotoğrafı; “Ufak bir façamız var. Buna da şükürler olsun. Akşam yine sahnedeyiz!” notuyla paylaştı. Göksel’in işine olan saygısı takipçileri tarafından beğeni topladı.