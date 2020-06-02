Göktaşı filmi nerede çekilmiştir? Göktaşı konusu ne, oyuncuları kim?

Göktaşı filmi nerede çekilmiştir? Göktaşı konusu ne, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Caner Erzincan’ın yaptığı ve kadrosunda bulunan ünlü oyuncularla dikkatleri üzerine çeken Göktaşı, bu akşam Türk televizyonlarda tekrardan yayınlanacak. Peki, Göktaşı filmi nerede çekilmiştir? Göktaşı konusu ne, oyuncuları kim? İşte detaylar…

Vizyona girdiği 2018 yılının ses getiren filmlerinden bir olan Göktaşı filminde Şafak Sezer, Ayhan Taş, Bülent Çolak ve Tuna Orhan gibi oyuncular rol alıyor. İşte 2018 yapımı Göktaşı filmi ile ilgili bazı bilgiler…

GÖKTAŞI KONUSU NE?

Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar. Trakya’da Günebakan köyünde yaşayanların en büyük derdi kuraklıktır. Kuralıktan kurtulmanın yollarını arayan köy halkı, yağmur duasına çıkmaya karar verir. Dualar edilir edilmez tüm gözler semaya çevrilir. Herkesin gözü yağacak yağmurdadır. Fakat onlar beklediklerinden bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.

Gökten yağmur yerine göktaşı parçaları düşer. Herkes şok içerisindedir. Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar inceleme yapmak için köye akın etmeye başlar ve incelemek için köylülerden aldıkları göktaşları için ciddi ücret öder.



Köyün muhtarı İsmet ise bu işten yararlanmaya kararlıdır ve çeşitli kurnazlıklarla halkın sattıklarından bağış toplar. Halk bir yandan ajanlara yüksek fiyatlarla göktaşlarını satmaya çalışırken bir yandan da muhtarın yaptığı kurnazlıklarla uğraşır. Bu sırada muhtarın şarkıcı olma hayalleri kuran oğlu Bahadır, köye haber yapmaya gelen muhabir Ceylan’a gönlünü kaptırırı. Günebakan köyü bu zamana kadar böyle bir curcuna yaşamamıştır.

GÖKTAŞI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

30 günlük süre içinde tamamlanan Göktaşı filminin çekimleri, Kırklareli'nin Armağan Köyü'nde çekilmiştir.