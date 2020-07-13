Gol Kralı konusu ne? Gol Kralı filmi oyuncuları kimler?

Yılların eskitemediği filmlerden olan Gol Kralı halen televizyon ekranlarında gösterildiğinde ilgi görüyor. İşte Gol Kralı filminin çekim tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu…
GOL KRALI OYUNCULARI
Kemal Sunal Sait Sarıoğlu
Suna Yıldızoğlu Sevim Ferferik
Suzan Avcı Meçhure
Gülnur Akay Hemşire Hacer
Reha Yurdakul Hasip Ferferik
Hüseyin Kutman Hündar Dubara
Mürüvvet Sim Mademoiselle Angel
Gölge Başar İspanyol Aysel
Mete Sezer Antrenör Tomson
Yavuz Şimşek Duvar Ahmet
GOL KRALI FİLMİ KONUSU
Taşralı saf ve temiz yürekli genç Sait Sarıoğlu, sokakta gezdiği sırada ansızın hayatının aşkını görür. Taşralı genç futbol hastası bir kız olan Sevim Ferferik’e aşık olmuştur. Sevim ve ailesi de zengin ve eğlenceli bir koca adayı buldukları için çok mutludur. Nişanlanan aşıkların arasına futbol girer. Sait, bu süre içinde futbolcu olmaya karar verir. Sevim’in gözüne girmek için başarılı bir futbolcu olmaya karar verir. Gözlerindeki bozukluğa rağmen futbolcu olmayı kafasına koyar ve bu uğurda gol kralı seçilir.