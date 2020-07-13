Gol Kralı konusu ne? Gol Kralı filmi oyuncuları kimler?

Gol Kralı, yönetmenliğini Kartal Tibet’in üstlendiği 1980 çıkışlı komedi türündeki Türk filmi. Aziz Nesin’in aynı adlı romanından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmin başrollerinde Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu oynamaktadır. Filmde sevgilisine kendisini beğendirmek için futbolcu olmaya uğraşan Sait’in yaşadığı komik olaylar anlatılıyor.

Yılların eskitemediği filmlerden olan Gol Kralı halen televizyon ekranlarında gösterildiğinde ilgi görüyor. İşte Gol Kralı filminin çekim tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu…

GOL KRALI OYUNCULARI

Kemal Sunal Sait Sarıoğlu

Suna Yıldızoğlu Sevim Ferferik

Suzan Avcı Meçhure

Gülnur Akay Hemşire Hacer

Reha Yurdakul Hasip Ferferik

Hüseyin Kutman Hündar Dubara

Mürüvvet Sim Mademoiselle Angel

Gölge Başar İspanyol Aysel

Mete Sezer Antrenör Tomson

Yavuz Şimşek Duvar Ahmet

GOL KRALI FİLMİ KONUSU

Taşralı saf ve temiz yürekli genç Sait Sarıoğlu, sokakta gezdiği sırada ansızın hayatının aşkını görür. Taşralı genç futbol hastası bir kız olan Sevim Ferferik’e aşık olmuştur. Sevim ve ailesi de zengin ve eğlenceli bir koca adayı buldukları için çok mutludur. Nişanlanan aşıkların arasına futbol girer. Sait, bu süre içinde futbolcu olmaya karar verir. Sevim’in gözüne girmek için başarılı bir futbolcu olmaya karar verir. Gözlerindeki bozukluğa rağmen futbolcu olmayı kafasına koyar ve bu uğurda gol kralı seçilir.