Gonca Akkuş ve Ebru Şallı ‘arabulucu’ istemedi

Gonca Akkuş'un 10 yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterdiği Ebru Şallı'ya açtığı 'Öteki kadın' davasında taraflar mahkemenin 'arabulucu' teklifini kabul etmedi. Gonca Akkuş'un açtığı 70 bin TL'lik manevi tazminat davası görülmeye devam edecek.

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Gonca Akkuş, iki çocuğunun babası finansçı Uğur Akkuş ile 10 yıllık evliliğinin yıkılmasına neden olarak gösterdiği eski manken Ebru Şallı’ya geçtiğimiz yıl 70 bin TL talepli manevi tazminat davası açmıştı. Akkuş çifti Mayıs ayında da anlaşmalı olarak boşanmıştı.

MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİŞTİ



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan tazminat davasında Gonca Akkuş, 2017 yılının yaz aylarında Ebru Şallı’nın eşiyle Bodrum’da teknede el ele pozlar verdiğini, evliliklerinin bittiğine ilişkin kamuoyunu yanıltan açıklamalar yaptığını ileri sürdü. Ebru Şallı’nın eşi ile evlilik dışı ilişkinin yuvasını yıktığını belirten Gonca Akkuş, öğrenim gördüğü üniversiteye bile gidemediğini ifade etti. Şallı’dan yaşadığı üzüntü ve elem için 70 bin TL manevi tazminat istedi.

“YALAN HABER YAPIYORLAR”



Ebru Şallı ise mahkemeye avukatı aracılığıyla verdiği cevap dilekçesinde Uğur Akkuş ile birlikte yaşadığı iddialarını yalanladı. Şallı, evinde 2 çocuğuyla yaşadığını kaydederek kendisi hakkında magazin habercilerin bir çok yalan haber yaptığını, Gonca Akkuş’un da bu yalan haberleri delil olarak mahkemeye sunduğunu öne sürdü.

“AMACI ŞÖHRET OLMAK”



Şallı, Gonca Akkuş’un her gün televizyonlara çıkıp, sözde ilişki nedeniyle hamileliğini sonlandırdığını anlatarak kolay yoldan şöhreti yakalamayı amaçladığını bunun için de kendisini hedef seçtiğini ileri sürdü. Ebru Şallı, Gonca Akkuş’un mutlu bir evliliği olduğundan bahsedilemeyeceğini, yuvasının yıkılmasını da sözde ilişkiye bağlamasının çelişkili olduğunu iddia etti.

“DAVA ÇELİŞKİLİ”



İstenilen 70 bin TL tazminatın fahiş olduğunu öne süren Ebru Şallı, Gonca Akkuş’un yaptığı açıklamalar ile açtığı davanın çelişkili olduğunu ileri sürdü.

ARABULUCU İSTEMEDİLER



Mahkeme önceki gün görülen duruşmada tarafları sulh olmaya teşvik ederek, arabulucu isteyip istemediklerini sordu. Ancak iki tarafta sulh olmak istemeyerek arabulucu önerisini reddetti. Mahkeme, son delillerin sunulması için süre vererek davayı erteledi.

(DHA)

