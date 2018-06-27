Gonca eski sevgilisiyle yemekte…

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Flaşların patlaması ile morali bozulan ikiliden Vuslateri mekanı terk etti. Eski sevgilisi Mehmet Turgut ile oturduğu sorulan oyuncu, “Evet eski sevgilim ile oturuyorduk. Kendisi artık komşum her zaman görebilirsiniz” dedi.

Sosyal medyada çok konuşulan bikinili pozu için “Tatildeydim paylaştım” dedi. Vuslateri, seçim ile ilgili paylaşımı hakkında da konuştu. Son olarak elindeki boyunluğu dikkat çeken Vuslateri “Fıtıklarım var. Ameliyat olmamak için takıyorum ” dedikten sonra uzaklaştı.