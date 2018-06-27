Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gonca eski sevgilisiyle yemekte…
Gonca eski sevgilisiyle yemekte…
Geçtimiz ay eşi Edip Burak Ertoğan’dan boşanan Gonca Vuslateri, eski sevgilisi fotografçı Mehmet Turgut ile Cihangir’de bir mekanda yemek yerken görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 27 Haziran 2018 - 07:23

Flaşların patlaması ile morali bozulan ikiliden Vuslateri mekanı terk etti. Eski sevgilisi Mehmet Turgut ile oturduğu sorulan oyuncu, “Evet eski sevgilim ile oturuyorduk. Kendisi artık komşum her zaman görebilirsiniz” dedi.

gonca-vuslateri-ic

Sosyal medyada çok konuşulan bikinili pozu için “Tatildeydim paylaştım” dedi. Vuslateri, seçim ile ilgili paylaşımı hakkında da konuştu. Son olarak elindeki boyunluğu dikkat çeken Vuslateri “Fıtıklarım var. Ameliyat olmamak için takıyorum ” dedikten sonra uzaklaştı.

İLGİLİ HABERGonca Vuslateri: Yorumlarınızı kendinize saklayın
Etiketler