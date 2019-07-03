Gonca Sarıyıldız kimdir? Gonca Sarıyıldız nereli ve kaç yaşında? 

Gonca Sarıyıldız, 1987 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Çiçek Taksi dizisi ile yaşayan Gonca Sarıyıldız hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Gonca Sarıyıldız nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinde Hande Eymen karakterini canlandıran Gonca Sarıyıldız hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Gonca Sarıyıldız kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

GONCA SARIYILDIZ KİMDİR?

Gonca Sarıyıldız, 28 Ekim 1987 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbulludur. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi almıştır.

Kameralar karşısına ilk kez 2011 yılında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi ile geçen Gonca Sarıyıldız, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Hande karakterine hayat vermektedir. Gonca Sarıyıldız, 1.75 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.

Gonca Sarıyıldız’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Benim Tatlı Yalanım (Hande Eymen) (TV Dizisi)

2017 – Nerdesin Birader? (Aslı) (TV Dizisi)

2016 – Seviyor Sevmiyor (TV Dizisi)

2015 – Bedel (Nazan) (TV Dizisi)

2014 – Diğer Yarım (Esma-Zeynep)(TV Dizisi)

2013 – İnadına Yaşamak (Deniz) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Fatma Hatun) (TV Dizisi)