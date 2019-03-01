Gonca Vuslateri, ameliyatından altı gün sonra

Geride bıraktığımız akşam Karaköy’de bir mekanda sahne alan ve sesiyle kendisini dinlemeye gelenlere keyifli vakit geçirten Gonca Vuslateri, geçirdiği ameliyattan sadece altı gün sonra sahneye çıkarak profesyonelliğiyle taktir kazandı. Gecede çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaşan Vuslateri, bunun altına şu satırları yazdı:

“Şahane bir kalabalıkla göz göze, diz dize en çok sevdiğimiz-derinlerde mi kaldı dediğimiz şarkılarla geçti. Güldük eğlendik. Her fıtık sancısında, elim gittiğinde topluca aman derken, toparlandık geceyi bitirdik. Operasyonun sanırım 5.-6. günü teşekkürlerimle… Korkulacak ve bu süreci uzatacak bir şey yok arkadaşlar. Birkaç güne işimize dönebiliyoruz. Ufak nazlanmalar olabilir o ayrı… Gelen tüm konuklara sonsuz teşekkürlerimizle.