Gonca Vuslateri gözyaşlarını tutamadı

32 yaşındaki güzel oyuncu, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalının Gör Beni programına konuk oldu. Aile hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

“BU ADALETSİZLİK GÖZÜMÜ DOLDURUYOR”

Vuslateri, “Bir kadın var onunla çok çalışmak istemiştim. Bana, ‘Senin çok ailevi sorun var, moralsizmişsin. Öyle dediler. Başrol oynayamazsın.’ dedi. İçimden ‘ne diyor bu ya?’ dedim. Çok özür dileyerek söylüyorum ama ben 10 kişinin tecavüz ettiği bir geçmişe sahip olsaydım. Onu mu söyleyecektiniz iş görüşmesinde. Bu adaletsizlik gözümü dolduruyor” dedi.