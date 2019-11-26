Gonca Vuslateri: “Hastalık beni yendi”

Geçtiğimiz hafta Erkek Arkadaşım Bir Feminist oyununu sahnelerken fenalaşan ve hastaneye kaldırılan oyuncu Gonca Vuslateri'nin sağlık sorunları bitmiyor.

Oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz hafta ‘Erkek Arkadaşım Bir Feminist’ adlı oyun için izleyicinin karşısına geçmişti. Vuslateri oyunun başlarında tansiyonunun düşmesinden dolayı fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Dün akşam da hastaneye giden Vuslateri, sosyal medya sayfasından bir fotoğraf paylaştı.

“SERUMLARA DÜŞTÜ”



Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla uğraşan güzel oyuncu hastaneden yaptığı paylaşımına “Güzel dostlar biricikler ve şahane seyirciler… Rahatsızlandığım için seyahatimden acele dönüp hastaneye gelmeme rağmen maalesef bu sefer hastalık beni yendi ve serumlara düştüm” notunu düştü.