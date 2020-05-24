Gonca Vuslateri: Hemen gitme olur mu kızım?

Tam bir hayvan dostu olan ve yaptığı paylaşımlarla da bunu gösteren oyuncu Gonca Vuslateri, bu defa köpeği Cissy hakkındaki duygularını ifade etmek için kamera karşısına geçti. Köpeği ile çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Vuslateri, onun bir hayli yaşlandığını söyledikten sonra son derece duygusal bir paylaşımda bulundu.

Köpeğini kaybetmeye hazır olmadığını söyleyen Gonca Vuslateri şu satırları yazdı:

“Ee Cissy Hanım… artık banyolarımız sayılı… iyice bunadın.. tek tek patilerini okşadım bu akşam… çantamın önüne atıp köpek parkında geziyorsun zaten.. yere inince tam bir mızmız.. en kötü zamanlarımızda idare ettik birbirimizi… ne müzikler dinledim,senaryo çalıştım bağıra bağıra -yazılmamış repliklerinle daima eşlik ettin :hav! E.T'ye benzete benzete bitiremediler seni.. Ben de en sevdiğim sahnesini yine oynamak istedim seninle .. Kal .. Gitme .. hemen gitme olur mu kızım. Önümüzdeki bi kaç yıl bana ‘gitme' dedirtme…

Kalbin büyüdü, gözün körleşti, yavaş yürüyorsun, tuvaletini yapınca utancından ölmek istiyorsun.. Hala. Ama hala.. sen iyisin, insanlar kötü .. biz sizden daha uzun yaşıyoruz.. şu saçmalığın içinde benimle biraz daha kal bebeğim.. Canım Cissy. Hep Duma paylaşıyorum acınılası şeyler yazılmasın hakkında diye ama sahneler özleyecek seni be Cissy .. düşmemişken henüz dişlerin, içinden geçtiğin oyuncaklar bile.. Güzelce yaşlanalım kızım. Nice bıcı bıcılara !”