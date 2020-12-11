Gonca Vuslateri ile Hakan Altun’dan ilk fotoğraf

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çifti, birlikteliklerinden bir fotoğrafı ilk kez sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Şarkıcı Hakan Altun, yalnızlığını oyuncu Gonca Vuslateri ile sonlandırdı. Bu yılın sürpriz ikilisi Vuslateri ve Altun çiftinden ilk fotoğraf da geldi.

Birbirlerine sarıldıkları anı paylaşan Altun ve Vuslateri fotoğrafa, “Hikayede kalmasın dedik” notunu düştü.

34 yaşındaki Vuslateri, geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: “Birini sevmek… Gördüğün ilk kalp resminin içine girip, onu hayal etmek. Öpmek o hayali. Şüküre rast getirmek. Küçücük kalbi..Kollayarak sev beni. Susarak. Dökerek sev. Aklıma takılsın kazağın. Bana eksil. Bana ağ'la kendini. Böyle böyle yazılsın kaderimiz. Turam sensin…”

Altun ise, bir gönderisine, “Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın. Vuslatı beklerken…” notunu düşmüştü.