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Gonca Vuslateri: Mesele dekolte falan değil
Gonca Vuslateri: Mesele dekolte falan değil
Son olarak geride bıraktığımız yıl ekran macerası kısa süren Tehlikeli Karım adlı dizi ile sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından dekolteli bir paylaşımda bulundu.
Magazin 2 Ağustos 2019 - 11:26

Dizi setlerine verdiği arada müzikal yönünü ortaya çıkartan ve sevenleriyle şarkı söylediği mekanda buluşan Gonca Vuslateri, geçtiğimiz aylarda bir de operasyon geçirmişti. Vuslateri, şimdilerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerine ulaşıyor.

“HERKESE GÜNAYDIN”

Şimdilerde Bodrum’da tatilde olan Gonca Vuslateri kaldığı otelin kapısının önünde çarpıcı kıyafetiyle verdiği pozu şu sözlerle paylaştı:

“Kıyafet olmuş mu diye bakarken bacağımın zayıflıktan eridiğine şahit olmanın verdiği somurtkanlıktan herkese günaydin… Fakat kapı hoş, rengi çok güzel dekolte falan değil yoksa mesele”

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