Gonca Vuslateri, ‘Neden canlı yayınlara katılmıyor?’ sorusunu yanıtladı

Oyuncu Gonca Vuslateri de pek çok ünlü isim gibi salgın dönemini evinde geçiren isimler arasında oldu. Bu süre zarfında diğer isimlerden farklı olarak Sezen Aksu imzası taşıyan bir single çıkartan Vuslateri, hesabından paylaştığı video üzerinden takipçilerinden gelen 'Neden canlı yayınlara katılmıyorsun?' sorularına yanıt verdi.