Gonca Vuslateri, ‘Neden canlı yayınlara katılmıyor?’ sorusunu yanıtladı
Corona virüsü günlerinde evlerine kapanan ünlü isimlerin neredeyse tamamı sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlar yapmaya başladı. Bazı isimler bu konuda başarılı olup kendilerinden fazlaca söz ettirirken bazıları da Gonca Vuslateri gibi canlı yayın furyasının dışında kaldı.
Vuslateri, takipçilerinden gelen ‘Neden canlı yayınlara katılmıyorsun?’ sorularına kayıtsız kalamadı ve Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşımda bulundu.
Kullandığı anlatım diliyle popüler işleri ti ye alan Vuslateri yaptığı benzetmelerle de dikkat çekti.