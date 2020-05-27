Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gonca Vuslateri, ‘Neden canlı yayınlara katılmıyor?’ sorusunu yanıtladı
Gonca Vuslateri, ‘Neden canlı yayınlara katılmıyor?’ sorusunu yanıtladı
Oyuncu Gonca Vuslateri de pek çok ünlü isim gibi salgın dönemini evinde geçiren isimler arasında oldu. Bu süre zarfında diğer isimlerden farklı olarak Sezen Aksu imzası taşıyan bir single çıkartan Vuslateri, hesabından paylaştığı video üzerinden takipçilerinden gelen 'Neden canlı yayınlara katılmıyorsun?' sorularına yanıt verdi.
Magazin 27 Mayıs 2020 - 08:15

Corona virüsü günlerinde evlerine kapanan ünlü isimlerin neredeyse tamamı sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlar yapmaya başladı. Bazı isimler bu konuda başarılı olup kendilerinden fazlaca söz ettirirken bazıları da Gonca Vuslateri gibi canlı yayın furyasının dışında kaldı.

Vuslateri, takipçilerinden gelen ‘Neden canlı yayınlara katılmıyorsun?’ sorularına kayıtsız kalamadı ve Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşımda bulundu.

Kullandığı anlatım diliyle popüler işleri ti ye alan Vuslateri yaptığı benzetmelerle de dikkat çekti.

 

Etiketler