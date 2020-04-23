Gonca Vuslateri: Şu açıklamayı yapmaktan utanıyorum

Vuslateri, geçen gün yaptığı bir paylaşımla kedisinin rahatsızlandığını söylemiş dün de durumu hakkında bilgi vermişti. Onun bu paylaşımı sonrasında corona virüsü salgını üzerinden bazı yorumlar yapılmış ve hayvanlardan da bu hastalığın bulaştığı gibi bazı asılsız iddialar dillendirilmişti.

Başarılı oyuncu kulağına gelen bu çirkin iddialar sonrasında konuyla ilgili olarak sessizliğini bozdu ve tepkisini dile getirdi. Vuslateri ayrıca müjdeli haberi de verdi:

“Hızla iyileşiyor Tabu… İnsanlarin mücadelesini verdiği Covid ile bin yıldır kedilerde görülen Corona’yı da birbirine karıştıran-bir kez olsun araştırma yapmamış kesim için bir aşı üretilemediği için.. Şu açıklamayı yapmaktan utanıyorum.. Yahu kedilerin rahatsızlığı ile insanların yaşadığının ne alakası var.. Ağzımda uyuyor bu hayvan benim.. Hayvan sevmeyen birine de bahane oldu bu gündem. Biraz merak edin hayatta bir şeyleri. Hep mi gaddarlığı haklı çıkarma çabası.. Bir ton hayvan atıldı sokağa… Yazıktır, günahtır.. Ayıptır.. Bunlar bir yana.. Umursuyor muyum? Asla. Bir iki sevdiğim kişi panik olmuş Gonca’yı üzmesinler diye onların gönlü olsun diye yazıyorum. Yoksa beni ne saşırtabilir.. Tabu iyiye gidiyor.. Oh”