Gonca Vuslateri: Yeni yaşımın mevsimi başlıyor

Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından mayolu fotoğraflarını paylaştı ve yaklaşmakta olan doğum gününe gönderme yaptığı dikkat çekici satırlar yazdı.

Sezen Aksu imzalı şarkısı ile sadece oyunculukta değil şarkıcılıkta da başarılı olduğunu ortaya koyan Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni yaşına çağrıda bulundu.

Tatilini geçirdiği otelden mayolu fotoğraflarını paylaşan 2 Eylül doğumlu Vuslateri, bu karelerin altına şu satırları yazdı:

“Bodrum, bu yaz seninle geçti. Güzel insanlarla, güzel kahkahalarla, güzel seslerle… denize sarıldım. Bitiyor yazım, yeni yaşımın mevsimi başlıyor. Bir 2 Eylül daha gelsin aşkla…”