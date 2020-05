Gonca Vuslateri’den eşcinsellik üzerine: Ayrımcıyım evet

Karantina günleri başlamadan evvel müzik konusundaki yeteneklerini gözler önüne sermeye başlayan Gonca Vuslateri, kısa bir süre önce söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan ‘Hep Bi’Şey Eksik’ adlı singleı çıkardı. Oyunculuk konusundaki yeteneklerini müzik sektöründe de gösteren Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından gündeme sık sık gelen eşcinsellik konusu üzerine satırlar paylaştı.

Instagram hesabından uzunca bir metin paylaşan Vuslateri sözlerine ‘Ayrımcıyım evet’ diyerek başladı ve şunları yazdı:

*Ayrımcıyım evet. Eşcinselliğe karşı çıkan insanı sevemiyorum. Hayırlı uğurlu bir ayrımcılığım var.. Kadına düşman duyguları sevmediğim kadar.. Bazı eşcinsellerin,özellikle göz önüne çıktıkları zamanlarda, kadınları azarlayarak konuşmalarının,kadınsı iç dünyaları ve inceliklerini anladıklarını çirkince göstermeye çalışanlarından bahsetmiyorum elbette .. Aslında insani olmayan her türlü şeyin karşısındayım.Bu da beni bir taraf yapar mı, elbette.

*Dünyada bir çok eşcinsel çok iyi mesleklerde,mevkilerde .. bir kaç tuhaf tipin öne çıkıp eşcinselliği (öyle oldukları halde) aşağı bir tabaka,bir çapsız mizah ve kadınları aşağılık,erkekleri de potansiyel cinsel obje olarak sunmalarına sonuna kadar karşıysam..ve daima karşılarında beni bulacaklarını biliyorlarsa o kişiler.. aynı şeffaf bakış açısının içinde homofobik olan,cinsiyet ayrımcılığını “özgür düşünce” zanneden zayıf fikirlere de karşıyım.

* İnsan inanı sevmelidir arkadaş. Bitti gitti. Hadi geçmiş olsun. Zaman bu zaman. Kurtulamazsın bu gerçekten.. bedenler doğuştan özgür!.. 2020 yılındayız. Kıçımıza çip takılarak gezmeye çeyrek kalmış.. ne diyorsun sen:) İnsan,ileri çağı kabul etmelidir. Şu an bunu yazarken White Lion – When The Children Cry çalıyor. Dünyayı çok seviyorum.. içindekileri kendimden ayrı tutmam mümkün değil. Karantinada unutmadık. Burdayız aşkım !!!