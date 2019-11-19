Gonca Vuslateri’den göktaşı paylaşımı

NASA’nın zaman zaman yaptığı göktaşı uyarılarına alışık olanlar bile bu defa gelen son uyarıya kayıtsız kalamadı. İddiaya göre 6 Mayıs 2022 yılında Gize Piramitleri ile aynı çapta bir göktaşı dünyaya çarpacak ve ABD’nin Hiroşima’ya attığı atom bombasının yaklaşık 15 katı büyüklüğünde enerjinin ortaya çıkacağı bir çarpışma yaşanacaktı. Bilgi sosyal medyada kısa sürede yayılırken herkes kıyamet tartışmaları yapmaya başladı.

VUSLATERİ DE KAYITSIZ KALMADI

Yapılan paylaşımların artması üzerine iddia edildiği gibi bir çarpışma olma ihtimalinin çok düşük olduğu ve 3 metre çapındaki 2009JF1 isimli göktaşının 6 Mayıs 2022’de en yakın konumda olduğunda dünya ile arasında yaklaşık 13 milyon kilometre olacağı haberleri verilmiş olsa da Gonca Vuslateri bu paylaşımların uzağında kalmak istemedi ve göktaşının çarpma olasılığıyla ilgili olarak şu paylaşımda bulundu:

“Ölmeden önce çekirdeğimi alırım… üstümüzden geçerkene de son bir yudum çayımdan… mis… zırnık korkuyorsam şerefsizim. Dünya ettiği zulme Allah tarafından böyle tokat yer. Sonra da öbür tarafta oturur konuşuruz ne saçmaladık lan diye”



