Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gonca Vuslateri’den göktaşı paylaşımı
Gonca Vuslateri’den göktaşı paylaşımı
Sosyal medyada bir süredir konuşulan NASA'nın göktaşı uyarısı paylaşımlarına oyuncu Gonca Vuslateri de attığı esprili tweetle katıldı.
Magazin 19 Kasım 2019 - 07:55

NASA’nın zaman zaman yaptığı göktaşı uyarılarına alışık olanlar bile bu defa gelen son uyarıya kayıtsız kalamadı. İddiaya göre 6 Mayıs 2022 yılında Gize Piramitleri ile aynı çapta bir göktaşı dünyaya çarpacak ve ABD’nin Hiroşima’ya attığı atom bombasının yaklaşık 15 katı büyüklüğünde enerjinin ortaya çıkacağı bir çarpışma yaşanacaktı. Bilgi sosyal medyada kısa sürede yayılırken herkes kıyamet tartışmaları yapmaya başladı.

VUSLATERİ DE KAYITSIZ KALMADI

Yapılan paylaşımların artması üzerine iddia edildiği gibi bir çarpışma olma ihtimalinin çok düşük olduğu ve 3 metre çapındaki 2009JF1 isimli göktaşının 6 Mayıs 2022’de en yakın konumda olduğunda dünya ile arasında yaklaşık 13 milyon kilometre olacağı haberleri verilmiş olsa da Gonca Vuslateri bu paylaşımların uzağında kalmak istemedi ve göktaşının çarpma olasılığıyla ilgili olarak şu paylaşımda bulundu:

“Ölmeden önce çekirdeğimi alırım… üstümüzden geçerkene de son bir yudum çayımdan… mis… zırnık korkuyorsam şerefsizim. Dünya ettiği zulme Allah tarafından böyle tokat yer. Sonra da öbür tarafta oturur konuşuruz ne saçmaladık lan diye”


İLGİLİ HABERGonca Vuslateri sahnede fenalaştı!

Etiketler