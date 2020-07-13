Gonca Vuslateri’den Sezen Aksu’ya çarpıcı kutlama

Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait “Hep bi' şey eksik” ile 8 Mayıs'ta müzikseverlerin karşısına çıkan Gonca Vuslateri, kendisi için çok özel bir yerde olan Aksu'nun doğum gününü kutladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yazdığı satırlarla Türk Pop Müziği’nin efsane isimlerinden Sezen Aksu’nun doğum gününü kutlayan oyuncu Gonca Vuslateri, birlikte görüldükleri bir kareyi paylaştı ve altına da şu satırları yazdı:

*Söyleyecek çok söz var.. ya gülerim ya ağlarım anlatırken.. hele şu yolculuktan bir döneyim seni kendi hayal yolculuğumdaki tuhaf olaylarla güldürme peşindeyim.. ruhumuzun tadı…

* Ülkemizin biriciği.. küçücük yamuk kalbimin karanlık odalarına rest çekebilen annem.. dostum .. sırdaşım.. hep bir şey eksik dediği cümleyi kollarıma bırakıp “gerisi sen de hadi bakalım” diyen sesim..

* Yaşadığım çağın en güzel motivasyonu.. seni doğuran ellerin.. süt veren genlerin varlığına sağlık iyi ki doğdun! Canımız Sezen ! Biriciğimiz Sezen ! Her şeyi önceden Sezen