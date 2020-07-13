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Gonca Vuslateri’den Sezen Aksu’ya çarpıcı kutlama
Gonca Vuslateri’den Sezen Aksu’ya çarpıcı kutlama
Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait “Hep bi' şey eksik” ile 8 Mayıs'ta müzikseverlerin karşısına çıkan Gonca Vuslateri, kendisi için çok özel bir yerde olan Aksu'nun doğum gününü kutladı.
Magazin 13 Temmuz 2020 - 07:38

Sosyal medya hesabı üzerinden yazdığı satırlarla Türk Pop Müziği’nin efsane isimlerinden Sezen Aksu’nun doğum gününü kutlayan oyuncu Gonca Vuslateri, birlikte görüldükleri bir kareyi paylaştı ve altına da şu satırları yazdı:

*Söyleyecek çok söz var.. ya gülerim ya ağlarım anlatırken.. hele şu yolculuktan bir döneyim seni kendi hayal yolculuğumdaki tuhaf olaylarla güldürme peşindeyim.. ruhumuzun tadı…

* Ülkemizin biriciği.. küçücük yamuk kalbimin karanlık odalarına rest çekebilen annem.. dostum .. sırdaşım.. hep bir şey eksik dediği cümleyi kollarıma bırakıp “gerisi sen de hadi bakalım” diyen sesim..

* Yaşadığım çağın en güzel motivasyonu.. seni doğuran ellerin.. süt veren genlerin varlığına sağlık iyi ki doğdun! Canımız Sezen ! Biriciğimiz Sezen ! Her şeyi önceden Sezen

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