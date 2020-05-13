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Gonca Vuslateri’nden Dekan Acar’a tepki: Yazıklar olsun!
Gonca Vuslateri’nden Dekan Acar’a tepki: Yazıklar olsun!
Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'ın sözlerine tepki gösterdi.
Magazin 13 Mayıs 2020 - 09:02

Corona virüsü günlerinde eğitimin görüntülü uygulamalar üzerinden sürdürülmesiyle birlikte zaman zaman son derece ilginç durumlar ortaya çıkabiliyor.

Kimi zaman istenmeyen görüntülerin ekrana yansıması durumu söz konusu olurken son yaşananlar tam bir skandal olarak nitelendirildi.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, makamında bir video konferans görüşmesine katıldı. 58 yaşındaki Orhan Acar, video konferansta ve kameranın açık olduğunu unutup, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada “Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma” dedi.

 

GONCA VUSLATERİ’DEN SERT TEPKİ

Sosyal medyaya düşen bu skandal görüntülerin ardından pek çok isim tepkisini sert bir şekilde dile getirmekten geri durmadı. Bunlardan biri de oyuncu Gonca Vuslateri oldu.

Twitter hesabından yaşanan bu skandalın haberini paylaşan Vuslateri tepkisini şu sözlerle gösterdi:

“Yazıklar olsun… keşke benim yüzümle bi yalnız kalsanız. Sonra gururla desem benim “yüzümden” oldu. Bu taciz bilinciyle toplumu nasıl terörize ettiğinizin ve insanlığı şiddete yönlendirdiğinizin hesabını verirsiniz umarım”

Son güncelleme: 09:07 - 13.05.2020
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