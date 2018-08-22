Gonca’nın bayram temizliği… Arkadaşlarından başladı!

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Edip Burak Ertoğan ile olan evliliğini geride bıraktığımız mayıs ayında sonlandıran oyuncu Gonca Vuslateri o zamandan bu yana kendisini işlerine vermiş durumda… Sosyal medya hesabından çok sık paylaşımda bulunmayan Vuslateri, hesabından yazdığı son satırlarla dikkat çekti. Kurban Bayramı’nda bir arınma sürecine girdiğinden bahseden Gonca Vuslateri geride bıraktığı on yılıyla bir hesaplaşma içine girdiği satırlarında şunlardan bahsetti:

“Hayatımın son 10 yılına baktığımda, hakikaten bayram etmişim… Bir elin beş parmağını geç en az elli en yakın arkadaşım olmuş. Hepsi de canımın içi… Hepsi de bir hikaye ve bir çok açıdan da yalnızca bir hikaye… Fakat gel gör ki sinek küçük mide bulandırıyor ya… Bazı karşılaştığım insanlar kendini bu 50 kişiyle karıştırabilir ve belki de dünyanin en mutlu anında gönüllerinde ve bilinçlerinde çok iyi ezberledikleri o “olmamışlık” öfkesiyle size doğrudan negatif bir yaklaşımda bulunabilirler. Eski mahallenin ya da kötü okul anılarının toplamı gibi başarılarınıza alkış tutar gibi görünüp, avuç içlerine sıkıştırdığı sivri bir şeyle kendilerine yeni yol çizerler kanata kanata… Suratınıza sıçrar size olan hakimiyetleri… Bir performans izler gibi izlersiniz o kendinden emin, vasat çırpınışlarını, okunaksız ve dokunaksız hayatlar… Kurban, bir açıdan yenilgisine şekil veren, nympheler gibi sunduğu suni yenilikçi-refakatçi yaklaşımıyla kendini garantileyenler arasında ortalama hatta vasat bir sanat sevdalısı kadın ya da adam da olabilir. Fakat ne müziğe dokunabilir. Ne kalbinize. Ne de topluma yaklaşabilir ucundan. Parası olanın ateşini ölçer sabah akşam.

Ve gece olunca gizlice ağlarken bir yerlerde sevilmeyi ararken şu mesajı görür.. ve okur: Ben de sevmiyorum o kendine kurban olanları.. Hepimize bayram ona farkındalık olsun. Ve güzel yüreklerden uzak dursunlar / yine temizlenme, arkadaş eleme, numara değiştirme zamanı. Listeyi yazmıyorum. Varlığımdan rahatsız olanları ve acı çekenleri azad edeceğim başka bir sıkıntı yok. Oh Kişisele gelişi güzel”