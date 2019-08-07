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Gonca’ya kalpli paylaşım yaptıran buluşma!
Gonca’ya kalpli paylaşım yaptıran buluşma!
Oyuncu Gonca Vuslateri ve Redd grubunun solisti Doğan Duru, önceki sabah birlikte görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 7 Ağustos 2019 - 07:51

Cihangir'deki bir mekanda kahvaltı yapan ikili, çekildiklerini fark edince şaşkınlık yaşadı. “Bu saate burada ne işiniz var?” diyerek gazetecilere takılan Gonca Vuslateri, kahvaltı yaptıklarını ve Doğan Duru ile arkadaş olduklarını söyledi. Daha önce Özgür Mumcu ile aşk yaşadığı iddia edilen Vuslateri, “Biz Özgür’le birlikte değildik. Öyle anlaşıldı. Benim 5 aydır zaten bir sevgilim var” dedi.

Doğan Duru ile arkadaş oldukların belirten Gonca Vuslateri'nin görüntülendikten 10 dakika sonra sosyal medya hesabından kalpli paylaşım yapması kafaları karıştırdı.

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