Gönül Yazar’dan yıllar sonra gelen itiraf!

Sanatçı Gönül Yazar, bugün sosyal medya hesabından paylaşım yaparken yanlışlıkla tüm şifrelerinin yazılı olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Yanlışlık yaptığını fark eden Yazar, fotoğrafı hemen sildi. Konuyu anlatmak için bir magazin programına telefonla bağlanan Yazar, Zerrin Özer’in evlendikten 36 saat sonra boşanma kararı aldığı Murat Akıncı’nın kendisini dolandırmak istediğini de anlattı.

“7 SENE ÖNCE BENİ DE YOKLADI”

Özel hayatından bahseden Yazar, hayranlarının kendisinden yaşça küçük sevgilisi için ‘Sen de Zerrin Özer gibi olursun evlenme’ yorumlarına sitem etti. Yazar, Zerrin Özer’in nikah masasına oturduğu kişinin 36 saat sonra dolandırıcılıkla suçlandığını öğrendikten sonra boşanma kararı aldığı Murat Akıncı’nın kendisini dolandırmak istediğini anlattı. Yazar, herkesi şaşkına çeviren olayı şu sözlerle anlattı: “Zerrin Özer’in başına gelen benim başıma gelmez. O adam (Murat Akıncı) 7 sene evvel beni de yokladı. Ben 6 Mayıs’ta sizin programa geldiğimde anlatacaktım ama o gün program kısa kesildiği için anlatamadım. Murat Akıncı bana mesaj atarak ‘Kredi kartı borcum var nakitin var mı sıkıştım’ dedi. Ben de ben yalnız yaşıyorum kapı çalıyor onu açmaya gidiyorum dedim. Zerrin’in başına böyle bir şey geldiğini duyunca ağladım. O zaman benim böyle telefonum yoktu bilgisayar üzerinden irtibata geçti.

NE OLMUŞTU?

Sanatçı Zerrin Özer, geçtiğimiz Haziran ayında 3 yıldır birlikte olduğu Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Nikah fotoğraflarının yayılmasıyla birçok kadın Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak Akıncı’nın dolandırıcı olduğunu iddia etti. Eşinin kendisine birçok konuda yalan söylediğini öğrenen Özer ise boşanma kararı almıştı.

