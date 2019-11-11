Gönül Yazar’ın sevgilisi Rüzgar Mağden canlı yayında sinirlerine hakim olamadı

Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar ve genç sevgilisi Rüzgar Mağden önceki hafta "Birbirimizi görmeyince kuduruyoruz" açıklamasıyla büyük yankı bulmuştu. Şimdi ise bir magazin programına telefonla bağlanan bir izleyici herkesi şaşkına çeviren bir açıklamada bulundu.

Usta sanatçı Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden ile bir süredir aşk yaşamaya başladı. Çift şimdi bomba bir olayla gündemde.

“CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO VE FOTOĞRAF YOLLADI”

2. Sayfa programına bağlanan bir kadın; Rüzgar Mağden’in 2 sene önce Doğa isimli birinin hayatına girerek ona cinsel içerikli video ve fotoğraflar göndererek yakınlık kurmaya çalıştığını ve Doğa’nın evlenmek üzere olduğu kişiyle arasını açtığını söyledi. Yayına bağlanan kadın, aynı zamanda Rüzgar Mağden’in hasta ruhlu bir kişi olduğunu iddia etti.

“MUTLULUĞUMU ÇALMAK İSTİYORLAR”

Hakkındaki iddialardan sonra telefonla canlı yayına bağlanan Rüzgar Mağden, ise bir kadınla konuştuğunu ancak konuştuğu kişinin sahte bir fotoğraf üzerinden kendisiyle iletişim kurduğunu söyledi. Bir kadınla görüştüğünü ve ona cinsel içerikli görüntüler gönderdiğini kabul eden Mağden, Gönül Yazar’la aşk yaşamaya başladıktan sonra mutluluğunu elinden çalmak istediklerini iddia etti.

“GÖNÜL YAZAR’I KANDIRIYOR” İDDİASI

Hakkındaki iddialardan sonra sinirlerine hakim olamayan ve öfkeden deliye dönen Mağden’in bazı konuşmaları canlı yayına verilmedi. Mağden’in açıklamalarından sonra yeniden programa bağlanan kadın ise “Rüzgar Mağden arkadaşımı sosyal medya üzerinden taciz etti. 85 yaşındaki Gönül Yazar’ı da kandırıyor” dedi.