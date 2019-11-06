Gönül Yazar’ın sevgilisinden samimi itiraf: “Birbirimizi görmeyince kuduruyoruz”

Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar ve genç sevgilisi Rüzgar Mağden yaptıkları açıklamalarla gündeme bomba gibi düştüler. Mağden sevgilisi için "Ben Gönül'e ilaç gibi geldim. Ben Gönül'e gönderildim" diyerek herkesi şaşırttı.

Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük olan yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileriyle gündemden düşmeyen çift, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programına konuk oldu. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken çift, ilişkileri hakkında bilinmeyenleri de anlattı.

“SAÇLARIM TUTAM TUTAM DÖKÜLDÜ

Rüzgar Mağden, canlı yayında “Vallahi de billahi de Gönül Yazar’ı seviyorum” diyerek şunları anlattı: “Ben kamera önünde bir insan değilim. Bizim ilişkimiz ortaya çıktığında manşetlerde ilişkimiz yaşsız olduğunu yazmaları lazımdı. Biz sevgi, saygının olduğu o kadar güzel bir ilişki yaşıyoruz. Var olan aşk ve sevgidir biz de öyleyiz. Bizim hakkımızda konuşanlar beni strese soktu. Saçlarım tutam tutam döküldü Hayran olduğum bir kadınla beraberim. Evimin duvarlarında gönül yazarın resimleri dolu. Hakkımızda konuşanlara ‘hadi len’ diyorum” dedi.

“BİRBİRİMİZİ GÖRMEYİNCE KUDURUYORUZ”

Mağden, çarpıcı açıklamalarına şöyle devam etti: “Şimdi ilişkimizde özlem oluyor. O (Gönül Yazar) oradan kuduruyor, ben evde. İlişkimizde kıskançlık oluyor. Çok seviyesiz insanlar yazıyor Gönül’ün sayfasından hemen engelliyorum onları.İlk kavgamız kıskançlık yüzünden oldu. Ben utangaç bir insanım ve hep toplumdan kaçan biriyim. Bakışlardan da çok rahatsız oluyorum. Gönül bu duruma alışkın. Bunun sebebini başka yerlerde aramasınlar. Evde ‘Gönül’üm’ derim, ‘bebek’ derim”

