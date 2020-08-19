Goosebumps Canavarlar Firarda filminin konusu ne? Goosebumps Canavarlar Firarda oyuncuları…

Son dönemin en dikkat çeken aksiyon-macera filmlerinden olan Goosebumps: Canavarlar Firarda filmi bu akşam ekranlarda olacak. Yeni taşındığı kasabada korkunç sırlar öğrenen Zach’in maceralarının anlatıldığı Goosebumps Canavarlar Firarda filmi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Rob Letterman'ın yönetmenliğini yaptığı ve 2015 yılında ilk vizyona giren Goosebumps Canavarlar Firarda filmi ile ilgili internette aramalar çoğaldı. Senaryosunu Scott Alexander ve Larry Karaszewski ikilisinin yazdığı Goosebumps Canavarlar Firarda konusu ve oyuncuları…

GOOSEBUMPS CANAVARLAR FİRARDA KONUSU

Büyük şehirden küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan Zach Cooper, taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah ile karşılaşıp, ardından Champ ile de kısa sürede arkadaş olunca yeni bir hayat için umutlanır.

Ancak Zach, Hannah'nın gizemli babasının Goosebumps kitaplarının yazarı R.L. Stine olduğunu öğrendiğinde, olayların normal gitmeyeceğini anlar. Zach, yan evdeki komşularını daha iyi tanıdıkça Stine'nin korkunç bir sırrı olduğunu da öğrenir; Stine'ın kitaplarını ünlü yapan yaratıklar gerçektir ve Stine'nin yaratıkları kazara serbest kaldıklarında, Zach'in hayatı eskisi olmayacaktır.

GOOSEBUMPS CANAVARLAR FİRARDA OYUNCULARI

Jack Black – R. L. Stine

Dyan Minnette – Zach Cooper

Odeya Rush – Hannah

Ken Marino – Coach Carr

Kumail Nanjiani – Foreman