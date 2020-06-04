Goosebumps Canavarlar Firarda konusu ne? Goosebumps Canavarlar Firarda oyuncu kadrosundan kimler var?

Goosebumps Canavarlar Firarda konusu ne? Goosebumps Canavarlar Firarda oyuncu kadrosundan kimler var?

Rob Letterman’ın yönettiği Goosebumps: Canavarlar Firarda filminin senaryosunu ise Scott Alexander ve Larry Karaszewski yazdı. İşte Goosebumps: Canavarlar Firarda filminin konusu ve oyuncu kadrosu…

Goosebumps: Canavar Firarda filmi yayınlandığı dönemin en çok dikkat çeken aksiyon/macera filmleri arasında yer alıyor. Peki Goosebumps: Canavar Firarda filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

KONUSU

Büyük şehirden küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan Zach Cooper, taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah ile karşılaşıp, ardından Champ ile de kısa sürede arkadaş olunca yeni bir hayat için umutlanır.

Ancak Zach, Hannah’nın gizemli babasının Goosebumps kitaplarının yazarı R.L. Stine olduğunu öğrendiğinde, olayların normal gitmeyeceğini anlar. Zach, yan evdeki komşularını daha iyi tanıdıkça Stine’nin korkunç bir sırrı olduğunu da öğrenir; Stine’ın kitaplarını ünlü yapan yaratıklar gerçektir ve Stine’nin yaratıkları kazara serbest kaldıklarında, Zach’in hayatı eskisi olmayacaktır.

OYUNCULARI

Jack Black – R. L. Stine

Dyan Minnette – Zach Cooper

Odeya Rush – Hannah

Ken Marino – Coach Carr

Kumail Nanjiani – Foreman