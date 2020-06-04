Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Goosebumps Canavarlar Firarda konusu ne? Goosebumps Canavarlar Firarda oyuncu kadrosundan kimler var?
Goosebumps Canavarlar Firarda konusu ne? Goosebumps Canavarlar Firarda oyuncu kadrosundan kimler var?
Rob Letterman’ın yönettiği Goosebumps: Canavarlar Firarda filminin senaryosunu ise Scott Alexander ve Larry Karaszewski yazdı. İşte Goosebumps: Canavarlar Firarda filminin konusu ve oyuncu kadrosu…
Magazin 4 Haziran 2020 - 15:56

Goosebumps: Canavar Firarda filmi yayınlandığı dönemin en çok dikkat çeken aksiyon/macera filmleri arasında yer alıyor. Peki Goosebumps: Canavar Firarda filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

KONUSU

Büyük şehirden küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan Zach Cooper, taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah ile karşılaşıp, ardından Champ ile de kısa sürede arkadaş olunca yeni bir hayat için umutlanır.

Ancak Zach, Hannah’nın gizemli babasının Goosebumps kitaplarının yazarı R.L. Stine olduğunu öğrendiğinde, olayların normal gitmeyeceğini anlar. Zach, yan evdeki komşularını daha iyi tanıdıkça Stine’nin korkunç bir sırrı olduğunu da öğrenir; Stine’ın kitaplarını ünlü yapan yaratıklar gerçektir ve Stine’nin yaratıkları kazara serbest kaldıklarında, Zach’in hayatı eskisi olmayacaktır.

OYUNCULARI

Jack Black – R. L. Stine
Dyan Minnette – Zach Cooper
Odeya Rush – Hannah
Ken Marino – Coach Carr
Kumail Nanjiani – Foreman

Etiketler