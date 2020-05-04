Görevimiz Tehlike 5 konusu ne? Görevimiz Tehlike 5 filminin oyuncuları kim?

Tom Cruise’un hayat verdiği Ethan Hunt karakteri ile kült filmler arasına giren Görevimiz Tehlike serisi, beşinci filmi ile ekranlarda. Bu aksiyon dolu macerayı izlemek isteyenler ‘Görevimiz Tehlike 5 konusu ne?’ aramasını internette yapıyor. İşte Görevimiz Tehlike 5 filminin konusu ve oyuncuları…

Yönetmenlik koltuğunda Christopher McQuarrie'nin oturduğu Görevimiz Tehlike 5 filmi, vizyona girdiği 2015 yılının en beğenilen filmlerinden biri olmuştu. Süper ajan Ethan Hunt'ın aksiyon dolu maceralarını konu alan Görevimiz Tehlike 5 filmi hakkında bilinmesi gerekenler…

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 KONUSU

Sendika adlı uluslararası yasa dışı bir örgüt, Ethan Hunt'ın ajan olarak görev yaptığı IMF'yi ortadan kaldırmaya çalışır. Örgüt, Hunt'ı yakalar fakat Hunt örgütün içindeki başka bir ajan olan Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) sayesinde kaçmayı başarır. Bir süre ortalarda görünmeyen Hunt geri döndüğünde iş arkadaşı Benji (Simon Pegg) ile yardımlaşarak Sendikayla bağlantısı olduğunu düşündüğü Solomon Lane'i (Sean Harris) yakalamak için o gece orada olacak olan operaya gider fakat istediğini alamaz. Sendikanın peşini bırakmayan Hunt bulabildiği isimlerin peşinden giderken aynı zamanda Sendika'ya da çalışan Ilsa, Hunt'ın planlarını söylemek zorunda kalır.



GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise – Ethan Hunt

Jeremy Renner – William Brandt

Simon Pegg – Benji Dunn

Rebecca Ferguson – Ilsa Faust

Ving Rhames – Luther Stickell

Sean Harris – Lane

Simon McBurney – Atlee