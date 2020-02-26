‘Görevimiz Tehlike’ filminin İtalya çekimleri corona virüsü endişesi durduruldu
Görevimiz Tehlike serisinin son filminin İtalya’daki çekimleri, ülkedeki corona virüsü salgını nedeniyle durduruldu. Çekimler önümüzdeki haftalarda Venedik’te başlayacaktı.
FİLM ŞİRKETİ PRODÜKSİYONU DURDURMA KARARI ALDI
Film yapım ve dağıtım şirketi Paramount Pictures, İtalya’nın Avrupa’da en fazla corona vakası görülen ülkeye dönüşmesinden sonra prodüksiyonu durdurma kararı aldı. Hollywood Reporter’a göre, filmin yıldızı Tom Cruise henüz İtalya’ya gitmemişti. Bu kararın ardından prodüksiyon ekibi de İtalya’dan ayrıldı.