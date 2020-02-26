Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
‘Görevimiz Tehlike’ filminin İtalya çekimleri corona virüsü endişesi durduruldu
‘Görevimiz Tehlike’ filminin İtalya çekimleri corona virüsü endişesi durduruldu
‘Görevimiz Tehlike’ (Mission: Impossible) serisinin yedinci filminin İtalya'da yapılacak çekimler corona virüsü endişesi nedeniyle durduruldu.
Magazin 26 Şubat 2020 - 09:55

Görevimiz Tehlike serisinin son filminin İtalya’daki çekimleri, ülkedeki corona virüsü salgını nedeniyle durduruldu. Çekimler önümüzdeki haftalarda Venedik’te başlayacaktı.

FİLM ŞİRKETİ PRODÜKSİYONU DURDURMA KARARI ALDI

Film yapım ve dağıtım şirketi Paramount Pictures, İtalya’nın Avrupa’da en fazla corona vakası görülen ülkeye dönüşmesinden sonra prodüksiyonu durdurma kararı aldı. Hollywood Reporter’a göre, filmin yıldızı Tom Cruise henüz İtalya’ya gitmemişti. Bu kararın ardından prodüksiyon ekibi de İtalya’dan ayrıldı.

İLGİLİ HABERGörevimiz Tehlike 5 konusu ne? Görevimiz Tehlike 5 filminin oyuncuları kimler?