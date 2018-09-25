Görkem Kanbolat Arslan kimdir? Görkem Kanbolat kaç yaşında, nereli?

Deneyimli oyuncu Görkem Kanbolat 1980 doğumludur ve Düzceli'dir. Rol aldığı başarılı dizi projeleri ile hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Görkem Kanbolat'ın hayatına dair merak edilenleri derledik. Görkem Kanbolat kimdir, kaç yaşındadır?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

FOX TV’nin yeni dizisi Bir Deli Rüzgar’da Reşat Batur karakterini canlandıran Görkem Kanbolat Arslan hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz… Görkem Kanbolat Arslan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler, filmler ve daha fazlası…

GÖRKEM KANBOLAT ARSLAN KİMDİR?

Hicran Gazinosunun ikinci patronu ve ağabeyi Ahmet Batur'un sağ kolu ve kardeşi olan Reşat karekterine hayat veren Görkem Kanbolat Arslan, 4 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de dünyaya gelmiştir. Düzce'de eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girmiş ve buradaki eğitimini başarıyla tamamlayarak oyunculuk kariyerine adım atmıştır. 1.80 metre boyunda ve 77 kilo ağırlığında olan Arslan, Akrep burcu. İlk kez 2004 yılında Çemberimde Gül Oya dizisinde canlandırdığı Korkut karakteriyle tanınmaya başlayan Görkem Kanbolat Arslan, ardından Hatırla Sevgili isimli dizide Mahir Çayan karakteri ile şöhretini pekiştirdi. Arslan, yayınlandığı dönemde ekranların fenomen dizilerinden biri olan Poyraz Karayel’de Sefer rolü ile de unutulmazlar karakterler arasına adını yazdırdı…



Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Arslan’ın yer aldığı dizi ve filmler şöyle:

Bir Deli Rüzgar (Reşat) – 2018

Servet – 2018

Hayat Bazen Tatlıdır – 2016

Poyraz Karayel (Sefer) – 2015

Yuva – 2014

Tatar Ramazan – 2013

Daire – 2013

Yurt – 2011



Yer Gök Aşk – 2010

Teslimiyet – 2009

Hayatın Tuzu – 2009

Ezel – 2009

Ayrılık – 2009

Ayak Altında – 2007

Asi – 2007

Hatırla Sevgili – 2006

Çemberimde Gül Oya – 2004