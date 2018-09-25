Görkem Kanbolat Arslan kimdir? Görkem Kanbolat kaç yaşında, nereli?

FOX TV’nin yeni dizisi Bir Deli Rüzgar’da Reşat Batur karakterini canlandıran Görkem Kanbolat Arslan hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz… Görkem Kanbolat Arslan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler, filmler ve daha fazlası…
GÖRKEM KANBOLAT ARSLAN KİMDİR?
Hicran Gazinosunun ikinci patronu ve ağabeyi Ahmet Batur'un sağ kolu ve kardeşi olan Reşat karekterine hayat veren Görkem Kanbolat Arslan, 4 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de dünyaya gelmiştir. Düzce'de eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girmiş ve buradaki eğitimini başarıyla tamamlayarak oyunculuk kariyerine adım atmıştır. 1.80 metre boyunda ve 77 kilo ağırlığında olan Arslan, Akrep burcu. İlk kez 2004 yılında Çemberimde Gül Oya dizisinde canlandırdığı Korkut karakteriyle tanınmaya başlayan Görkem Kanbolat Arslan, ardından Hatırla Sevgili isimli dizide Mahir Çayan karakteri ile şöhretini pekiştirdi. Arslan, yayınlandığı dönemde ekranların fenomen dizilerinden biri olan Poyraz Karayel’de Sefer rolü ile de unutulmazlar karakterler arasına adını yazdırdı…
Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Arslan’ın yer aldığı dizi ve filmler şöyle:
Bir Deli Rüzgar (Reşat) – 2018
Servet – 2018
Hayat Bazen Tatlıdır – 2016
Poyraz Karayel (Sefer) – 2015
Yuva – 2014
Tatar Ramazan – 2013
Daire – 2013
Yurt – 2011
Yer Gök Aşk – 2010
Teslimiyet – 2009
Hayatın Tuzu – 2009
Ezel – 2009
Ayrılık – 2009
Ayak Altında – 2007
Asi – 2007
Hatırla Sevgili – 2006
Çemberimde Gül Oya – 2004
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Yarın akşam görüşmek üzere dostlar.. @birdeliruzgartv @tmcfilm @foxturkiye