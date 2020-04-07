Görümce filminin konusu ne? Görümce filminde hangi oyuncular oynuyor?

Sinemada yayınlandığı zamanda büyük bir izleyici kitlesi edinen Görümce filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Peki Görümce filminin konusu ne? Görümce filminde hangi ünlü oyuncular oynuyor? İşte tüm detaylar…

Gelin ile görümce arasındaki ilişkiyi mizahi bir dille ele alan ve sinemada yayınlandığında birçok izleyici tarafından takdir edilen Görümce filmi, bu akşam Star TV ekranlarında olacak… Görümce filminin konusu ve filmin başarılı oyuncuları internet kullanıcıları tarafından merak edilmeye başlandı…

GÖRÜMCE FİLMİNİN KONUSU NE?

Yeliz erkek kardeşi Ahmet’e fazlasıyla düşkündür. Yeliz’in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz’i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz’in dünyası başına yıkılır. Yeliz’in umudu, Ahmet’in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır.

GÖRÜMCE FİLMİNİN YÖNETMENİ VE OYUNCULARI

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı filmde yerli komedilerin sevilen yüzü Gupse Özay başrolde olacak. Özay aynı zamanda filmin senaryosunu da yazdı. Televizyonların sevilen isimlerinden Eda Ece, Buğra Gülsoy, Dilşah Demir, İnci Pars gibi isimler de filmde yer alacak.