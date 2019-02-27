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Görümcesinden Beren Saat’e doğum günü kutlaması
Görümcesinden Beren Saat’e doğum günü kutlaması
Kenan Doğulu'nun kardeşi Canan Doğulu, Beren Saat'in yeni yaşını Instagram'dan paylaştı.
Magazin 27 Şubat 2019 - 15:38

Ünlü oyuncu Beren Saat, dün 35 yaşına bastı. Saat, doğum gününde ise trafik kazasında kaybettiği eski sevgilisini anmıştı. Kenan Doğulu’nun eşinin yeni yaşını kutlamaması ise “Ayrıldılar mı?” sorusunu akıllara getirmişti.

Kenan Doğulu’nun kardeşi Canan Doğulu, Instagram hesabından ailece çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı ve “Bugün Başrol Bero. Güzel gözlerin hep gülsün, iyi ki varsın” yazdı.

Fotoğrafta oldukça mutlu görünen Doğulu ve Saat çifti, ayrılık iddialarını da bu şekilde yalanlamış oldu.


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