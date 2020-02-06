Görünmeyen Misafir’de kimler oynuyor? Görünmeyen Misafir konusu ve oyuncuları…

Aksiyon ve gerilim içeren film oldukça merak ediliyor. Bir otel odasında, ölü sevgilisinin yanında uyanan genç iş adamı, nasıl cinayet şüphelisi haline geldiğini anlamak için kendine ünlü bir avukat tutar ve serüven bu şekilde başlar. İşte konusu ve oyuncu kadrosu…

Görünmeyen Misafir dikkat çekici senaryosuyla ilgi gören bir yapım. 2017 İspanyol yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Oriol Paulo oturuyor. Başrollerinde Mario Casas, Barbara Lennie, Jose Coronado, Francesc Orella, Paco Tous yer alıyor. Görünmeyen Misafir’in konusu ve oyuncuları haberimizde yer alıyor…

GÖRÜNMEYEN MİSAFİR FİLMİNİN KONUSU

Varlıklı bir iş adamı olan Adrián Doria, Asya pazarı ile yaptığı ticari anlaşmaları ve yüksek teknoloji şirketi sebebiyle ‘Yılın Adamı' olarak adlandırılmıştır. Bir dağ oteli odasında yanında fotoğrafçı sevgilisi Laura Vidal'ın cesedi dururken polis tarafından tutuklanır. Kendisine güvenilir bir savunma mekanizması oluşturmak için kendi avukatı Felix Leiva tarafından tavsiye edilen ve tanık hazırlama ile adli bildirimlerde uzman deneyimli bir avukat olan Virginia Goodman ile tanışır.

Adrian, Virginia'yla cinayet ve sevgilisi Laura ile ilişkisi hakkında konuşur. Her ikisi de Daniel Garrido adında bir adamın öldüğü araba kazasında yer almıştır. Laura'nın Daniel'in ölümü nedeniyle hapse girmekten kaçınmak için Laura'nın onu nasıl yönlendirdiğinden söz eder. Aynı zamanda avukatı Felix, olayların seyrini değiştirebilecek bir delil araştırmaktadır. Virginia ve Adrian, vaka hakkında konuşmalarını sürdürürler ama Adrian'ın ifadesinden ikna olmayan Virginia onu hikayesinin karanlık noktalarını açığa çıkarması için zorlar. Bulmacada gerçek ve yalan kolayca yer değiştirecektir.

GÖRÜNMEYEN MİSAFİR FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

2017 İspanyol yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Oriol Paulo oturuyor. Başrollerinde Mario Casas, Barbara Lennie, Jose Coronado, Francesc Orella, Paco Tous yer alıyor.