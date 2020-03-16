Görüntü yönetmeni Tahir Canlı kimdir?

Tahir Canlı 26.02.1986 istanbul Şişli doğumludur. Aslen Gazianteplidir. Görüntü Yönetmenliği yapmaktadır. Sinema sektörüne babası Barbaros Canlı'nın yapımcılığını üstlendiği (1999) “Evimiz Olacak Mı” adlı tv dizisi ile, Kameraman Asistanı olarak ilk adımı atmıştır. Asistanlık döneminde bir çok usta görüntü yönetmenleri ile bir çok dizi, sinema, klip, reklam projelerinde çalışmıştır. Görüntü yönetmenliği yaptığı projeler şu şekilde…

GÖREV ALDIĞI PROJELER

“Yasak” (TMC) 2. Ekip Görüntü Yönetmeni

“Filinta” (es film) 2. Ekip görüntü yönetmeni

“Acil Aşk Aranıyor” (Med Yapım) 2. Ekip Görüntü Yönetmeni

“Sen Benimsin” (Pastel Yapım)

Görüntü Yönetmeni

“O Hayat Benim” (Pastel Yapım)

Görüntü Yönetmeni

“Bizim Hikaye” (Med Yapım)

Görüntü Yönetmeni

“Mashaer” (Tunus-Cezayir)

Görüntü Yönetmeni

“Afili Aşk” (Arc Yapım)

Görüntü Yönetmeni

Hobileri; Yamaç paraşütü, Dalga sörfü, Kite sörf