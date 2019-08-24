Gözcüler 1 Başlangıç konusu: Gözcüler 1 Başlangıç oyuncuları kimler?

Gözcüler 1 Başlangıç bu akşam TV'de ilk kez seyirci karşısına çıkıyor. Aksiyon severlerin beğenerek izleyeceği filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte film hakkında merak edilenler...

Adalet arayan gençlerin bir araya geldiği yaşadığı macera dolu anların nefes kestiği Gözcüler 1 Başlangıç soluksuz izlenecek. işte Gözcüler 1 Başlangıç konusu ve oyuncuları…

GÖZCÜLER 1 BAŞLANGIÇ KONUSU

İdealist bir genç kız olan Kira'nın en yakın arkadaşı bir vur-kaç olayının kurbanı olmuştur ve hastanede ölümle pençeleşmektedir. Kira, tesadüfen bir araya geldiği, kendisi gibi adalet peşinde olan 3 gencin yardımıyla arkadaşına çarpan kişinin Sergey Polyansky adında ünlü bir iş adamı olduğunu öğrenir. Ondan arkadaşlarının ameliyat parasını ödemesini isterler fakat Sergey bunu reddeder. Polise gitmeyi deneyen Kira ve ekibi, polisin de Sergey'in tarafında olmasıyla yıkılırlar. Yasal yollarla ilerleyemeyeceklerini anlayan gençler adaleti kendileri sağlamak ve arkadaşlarını kurtarmak için harekete geçerler.

GÖZCÜLER 1 BAŞLANGIÇ OYUNCULARI

Yönetmenlik koltuğunda Artyom Aksenenko’nun oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Aleksandra Bortich, Ivan Shakhnazarov, Ilya Malanin, Anvar Khalilulaev yer alıyor.