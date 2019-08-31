Gözcüler 3: Büyük Oyun filminde kimler oynuyor ve konusu ne?

Aksiyon temasıyla izleyicileri heyecanlandıran Gözcüler 3 filminin konusu ve oyuncuları haberimizin devamında yer alıyor…

GÖZCÜLER 3: BÜYÜK OYUN KONUSU

Abisi birden bire kayıplara karışan bir genç kız, onu bulmaları için Gözcüler'den yardım ister. Bu kayıp vak’asını çözmeye karar veren Gözcüler, yaptıkları araştırmalar sonunda başka kayıpların da olduğunu ve olayların şehrin önde gelen zenginleri ile alakası olduğunu anlarlar. Gözcüler, bu zengin ailelerin çevirdikleri oyunu bozmak için çok daha büyük bir oyun kurarlar fakat bu oyun çok tehlikelidir.

GÖZCÜLER 3: BÜYÜK OYUN OYUNCULARI

Alexandra Bortich

Alexander Petrov

İvan Shakhnazarov

İlya Malanin

Anvar Halilulaev