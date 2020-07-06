Gözde Demiral kimdir? Exatlon yarışmacısı Gözde Demiral kaç yaşındadır?

Netflix Türkiye’de yayınlanmaya başlanan ve kısa sürede Türkiye’nin gündemine oturan Exatlon yarışmasındaki ünlü fenomenlerin kim olduğu merak ediliyor. Yarışmacılardan Gözde Demiral, İzmir doğumlu ve Twitch yayınları sayesinde ünlü oldu. İşte Gözde Demiral’ın yaşı ve hayatı…

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Exatlon yarışması Netflix'te yayınlandı. Yarışmanın katılımcıları sosyal medyanın gündeminde. Yarışmacılardan biri olan Gözde Demiral yaşı ve kariyerini haberimizde bulabilirsiniz…

GÖZDE DEMİRAL KİMDİR?

1998 yılında doğan Gözde Demiral 21 yaşında. Annesini küçük yaşta kaybeden Demiral, İzmir’li. Mesleğini twitcher olarak tanımlıyor. Yani oyuncuların yayın yapıp büyük kitlelere hitap ettiği, hitap ederken de büyük paralar kazandığı internet sitesinde içerik üretiyor.

Göz rengi kahverengi, saç rengi kumral olan Gözde Demiral İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya bölümü mezunu. 1.68 boyunda olan Demiral’ın iki kardeşi bulunuyor.

7 Yaşından beri tiyatro eğitimi alan fakat abisinin önerisi üzerine 2017 yılında oyunculuğu bırakarak yayıncılığa başlayan Gözde Demiral, Türkiye’nin içerik üreticilerinin ödüllendirildiği ödül töreninde “Yılın Kadın Yayıncısı” ödülünü almıştı.